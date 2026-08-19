علاقات إيران والعراق مهمة وأساسية في التطورات الإقليمية

أفادت وكالة مهر للأنباء أن محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، قال صباح اليوم قبل مغادرته مطار مهرآباد، في معرض شرحه لأهداف زيارة الوفد البرلماني الإيراني إلى العراق: إننا نتوجه اليوم على رأس وفد برلماني بدعوة من رئيس مجلس النواب العراقي إلى بغداد، وسنجري خلال هذه الزيارة محادثات حول أهم القضايا، ولا سيما تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية والأمنية.

وأضاف أنه سيلتقي خلال هذه الزيارة شخصيات رفيعة المستوى في العراق، من بينهم رئيس الجمهورية، وعدد من الشخصيات الاقتصادية والثقافية العراقية.

وقال قاليباف إن هذه الزيارة مهمة للغاية، لأنها تأتي بعد انتصار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في حرب رمضان، بالإضافة إلى أن العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران تعد أساسية ومهمة في التطورات الإقليمية، ومن دون شك سنشهد في مستقبل المنطقة نظاماً جديداً.

وأضاف أن هذه الزيارة يمكن أن تمهد الطريق لرؤية جديدة وفرصة تنتظرنا.

ومن جهة أخرى، قال رئيس المجلس إنه بالتزامن مع أيام الأربعين، والذكرى الأربعين لدفن إمامنا الشهيد، ستُقام مراسم في كربلاء، وسيحضرها نيابة عن قائد الثورة الإسلامية، لينقل سلامه ورسالته وشكره إلى الشعب العراقي العظيم الذي أبلى بلاءً حسناً في مراسم تشييع قائد الثورة الشهيد.

واختتم قاليباف مشيراً إلى أن هذه الزيارة ستمهد الطريق لتطوير العلاقات في مختلف المجالات بشكل شامل، وتعزيز العلاقات التاريخية والدائمة بين البلدين الجارين.

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