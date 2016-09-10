https://ar.mehrnews.com/news/1865250/ ١٠ سبتمبر ٢٠١٦ - ١٢:٤٢ رمز الخبر 1865250 الفيديو الفيديو ١٠ سبتمبر ٢٠١٦ - ١٢:٤٢ شريط مصور اتحداك أن تلحقني: هروب الجيش السعودي هرب عدد كبير من جنود الجيش السعودي من مواقعهم العسكرية في منفذ علب عسير . تحميل 8 MB رمز الخبر 1865250 سمات أنصار الله الحوثيين الجيش اليمني هروب الجيش السعودي اتحداك تلحقني مطالب مرتبط قصف مواقع سعودية بجيزان وعسير، وشهيدان بغارات العدوان اليمنيون يقصفون مواقع سعودية في عسير بالصواريخ الجيش السوري يتقدم باتجاه تدمر ويسيطر على جزء من سلسلة الجبال مشاهد من هروب العوائل من مناطق سيطرة داعش
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