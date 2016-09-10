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١٠ سبتمبر ٢٠١٦ - ١٢:٤٢

شريط مصور

اتحداك أن تلحقني: هروب الجيش السعودي

اتحداك أن تلحقني: هروب الجيش السعودي

هرب عدد كبير من جنود الجيش السعودي من مواقعهم العسكرية في منفذ علب عسير .

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رمز الخبر 1865250

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    التعليقات

    • التعليقات المنشورة: 2
    • Pending Comments: 0
    • Rejected Comments: 0
    • محمود العلوي ١٦:٠١ - ٢٠١٦/٠٩/١٠
      0 0
      جواب
      الشجرة الملعونة
    • حمودي ٢٢:٢٢ - ٢٠١٦/٠٩/١٠
      0 0
      جواب
      لعنة الله على آل سعود ..... نهايتكم قريبة