قائد الدفاع الجوي الايراني: منظوماتنا الدفاعية منتشرة في كافة ارجاء البلاد

وقال العميد صباحي فرد، في كلمته اليوم الاربعاء أمام حشد طلابي من جامعات اعداد ضباط الجيش في البلاد، إن منظومات سلاح المضادات القوي تنتشر في جميع مناطق البلاد وترصد سماء إيران الإسلامية وخارجها.

واضاف: عندما یتم إيقاف الاعداء اليوم على بعد 200 ميل من مضيق هرمز وسحب أسطوله من الخليج الفارسي ، فذلك یعود الی القوة الردعية للقوات المسلحة ويعرف الاعداء أنه لا يمكن اختبار جهوزية إيران وقدراتها الدفاعية.

وتابع: إن جيش ايران القوي رفع جهوزيته الردعية وتحول الى درع حصين ويحظى باقتدار دفاعي في صون حدود الجمهورية الاسلامية الايرانية وكيانها حيث لا يستطيع الاعداء مجرد التفكير في شن عدوان على حدود البلاد.

ولفت الى ان المستشارين الاجانب كانوا يشرفون على ادارة شؤون الجيش الايراني ويحتكرون تشغيل جميع المعدات قبل انتصار الثورة الاسلامية ولا يسمحون لكوادر الجيش بالاطلاع على العلوم والمعارف العسكرية الا أن الجيش استطاع بلوغ مرحلة الاعتماد على الذات واكتساب الخبرات في جميع المجالات العسكرية بعد طرد هؤلاء المستشارين وبات يتمتع اليوم بأرفع مراتب المعارف العسكرية في عالم اليوم.

واعتبر أن القوات المسلحة الايرانية تستخدم قدراتها في الدفاع عن المضطهدين وتعزيز كرامة الشعوب المطالبة بالحرية وتتابع نهج السلام والامن في المنطقة عكس سائر جيوش القوى الاستكبارية في العالم التي توظف طاقاتها من اجل ممارسة الظلم والاستبداد والاضطهاد والفساد.