مخمور سعودي يستبيح حرمة المسجد ويغني على الملأ "يانونو يانونو"!!!!!

تمادوا بفسقكم واستعجلوا غضب الله القائل في كتابه الحكيم "وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا (16) الإسراء" صدق الله العلي العظيم.
هذا ما جنته أرض الحجاز من حكم الصبيان. أحل بن سلمان ما حرم الله تعالى واستباح حرمة أرض الرسول وآل بيته وأصحابه، وراح يحلل الخمور ويسميها بغير أسماءها؛ كما ذكرت الروايات عن قوم يأتون في اخر الزمان يحللون ما حرم الله ويسمون الخمور بغير أسماءها. وراح يصول ويجول بلجنة ترفيهه ويجلب كل فاسق إمعة إلى أطهر البقاع.
رمز الخبر 1899679
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