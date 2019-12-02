مخمور سعودي يستبيح حرمة المسجد ويغني على الملأ "يانونو يانونو"!!!!!

تمادوا بفسقكم واستعجلوا غضب الله القائل في كتابه الحكيم "وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا (16) الإسراء" صدق الله العلي العظيم.