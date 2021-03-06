https://ar.mehrnews.com/news/1912433/ ٠٦/٠٣/٢٠٢١ ١٢:٠٦ م رمز الخبر 1912433 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٠٦/٠٣/٢٠٢١ ١٢:٠٦ م فيديو؛ لقاء تاريخي بين البابا فرانسيس والمرجع الديني السيستاني في نجف الاشرف وصل صباح اليوم البابا فرانسيس الى مدينة النجف الاشرف في العراق للقاء المرجع السيستاني. تحميل 12 MB رمز الخبر 1912433 کپی شد سمات العراق البابا فرانسيس سيستان وبلوشستان النجف الاشرف محتوى ذات صلة لقاء تاريخي بين البابا فرانسيس والمرجع الديني السيستاني في نجف الاشرف بابا الفاتيكان يصل العاصمة بغداد بمستهل زيارته للعراق بابا الفاتيكان في زيارة تاريخية الى العراق تستمر 3 أيام
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