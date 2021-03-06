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٠٦‏/٠٣‏/٢٠٢١ ١٢:٠٦ م

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لقاء تاريخي بين البابا فرانسيس والمرجع الديني السيستاني في نجف الاشرف

لقاء تاريخي بين البابا فرانسيس والمرجع الديني السيستاني في نجف الاشرف

وصل صباح اليوم البابا فرانسيس الى مدينة النجف الاشرف في العراق للقاء المرجع السيستاني.

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رمز الخبر 1912433

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