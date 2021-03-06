لقاء تاريخي بين البابا فرانسيس والمرجع الديني السيستاني في نجف الاشرف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قناة العراقية الرسمية اكدت خبر وصول البابا فرانسيس الى مدينة النجف الاشرف وهو يقوم بزيارة تاريخية وهي الاولى التي يقوم بها البابا الى العراق وقد توجه موكب البابا فور وصوله الى مطار النجف نحو منزل المرجع السيستاني.

وكان البابا قد التقى يوم امس الجمعة زعماء الطوائف الكاثوليكية في بغداد، هو يمدّ اليد إلى المسلمين الشيعة بزيارته السيد السيستاني البالغ من العمر 90 عاماً في منزله المتواضع في مدينة النجف على بعد 200 كلم إلى جنوب بغداد.

وسيعقد الرجلان لقاءا مغلقاً لمدة ساعة يأتي بعد عامين من توقيع البابا فرنسيس وثيقة الأخوة الإنسانية مع إمام الأزهر، إحدى أبرز المؤسسات التابعة للمسلمين السنة ومقرها مصر.

ولن يسمح للإعلام بحضور اللقاء الذي يبدأ الساعة الثامنة صباحاً (06,00 بتوقيت غرينتش)، حيث رفعت في بعض شوارع النجف لوحات عليها صور البابا فرنسيس وآية الله السيستاني مع عبارة بالانكليزية "اللقاء التاريخي".

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