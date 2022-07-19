https://ar.mehrnews.com/news/1925324/ ١٩/٠٧/٢٠٢٢, ٧:٠٢ م رمز الخبر 1925324 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ١٩/٠٧/٢٠٢٢, ٧:٠٢ م فيديو؛ لحظة استقبال الرئيس الإيراني لنظيره الروسي استقبل الرئيس الإيراني، حجة الإسلام ابراهيم رئيسي، نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، مساء اليوم في طهران. تحميل 1 MB رمز الخبر 1925324 کپی شد محتوى ذات صلة رئیسي وبوتین ناقشا ضرورة تعزيز التعاون النووي السلمي بين البلدين أردوغان وبوتين يبحثان الملفين الليبي والسوري هاتفيا ميركل وبوتين يبحثا ملف سوريا هاتفيا سمات فلاديمير بوتين ابراهيم رئيسي ايران وروسيا
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