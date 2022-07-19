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١٩‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ٧:٠٢ م

فيديو؛

لحظة استقبال الرئيس الإيراني لنظيره الروسي

لحظة استقبال الرئيس الإيراني لنظيره الروسي

استقبل الرئيس الإيراني، حجة الإسلام ابراهيم رئيسي، نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، مساء اليوم في طهران.

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رمز الخبر 1925324
https://ar.mehrnews.com/news/1925324/

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