https://ar.mehrnews.com/news/1946915/ ٢٨/٠٧/٢٠٢٤، ١٠:٢٣ ص رمز الخبر 1946915 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٨/٠٧/٢٠٢٤، ١٠:٢٣ ص فيديو...حضور مسؤولين محليين وأجانب في مراسم تنفيذ الرئيس الايراني يمكنكم في هذا الفيديو، رؤية أجواء حسينية الإمام الخميني (رض) قبل بدء مراسم تنفيذ الرئيس الايراني. تحميل 20 MB رمز الخبر 1946915 کپی شد محتوى ذات صلة بدء مراسم تنفيذ الرئيس الايراني المنتخب في حسينية الامام الخميني (رض) 70 وفد أجنبي يحضر مراسم اداء اليمين للرئيس الايراني المنتخب الرئيس بزشكيان:خدمة الشعب ستكون على رأس أولوياتنا/ سنسعى لتعزيز مكانة إيران الدولية الرئيس الإيراني يتسلم مكتب الرئاسة في طهران قائد الثورة:على الحكومة متابعة القضايا الدخلية دون ارتهانها بالقضايا الخارجية/اولويتنا الاقتصاد سمات حسينية الامام الخميني مسعود بزشكيان قائد الثورة الاسلامية
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