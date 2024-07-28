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٢٨‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١٠:٢٣ ص

فيديو...حضور مسؤولين محليين وأجانب في مراسم تنفيذ الرئيس الايراني

فيديو...حضور مسؤولين محليين وأجانب في مراسم تنفيذ الرئيس الايراني

يمكنكم في هذا الفيديو، رؤية أجواء حسينية الإمام الخميني (رض) قبل بدء مراسم تنفيذ الرئيس الايراني.

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رمز الخبر 1946915

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