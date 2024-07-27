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٢٧‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٨:٤١ م

70 وفد أجنبي يحضر مراسم اداء اليمين للرئيس الايراني المنتخب

70 وفد أجنبي يحضر مراسم اداء اليمين للرئيس الايراني المنتخب

مراسم اداء اليمن الدستورية للرئيس الايراني المنتخب، مسعود بزشكيان، والتي ستقام يوم الثلاثاء المقبل (30 يوليو الجاري)، سيشارك فيها 70 وفدا اجنبيا يضم عددا من كبار مسؤولي الدول والمنظمات الدولية المتفرقة.

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان 10 رؤساء جمهورية سيقودون وفود بلدانهم الى طهران للمشاركة في مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني المنتخب، فضلا عن 15 وفدا يقودها رؤساء البرلمانات، و16 وفدا برئاسة مساعدي رؤساء الجمهورية ونواب رؤساء الوزراء ونواب رؤساء البرلمانات، و17 وفدا يتراسها ممثلو الامناء العامين والسفراء، و12 وفدا يقودها السفراء المعتمدون لدى ايران.

علما ان مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني المنتخب "مسعود بزشكيان"، ستقام عصر يوم الثلاثاء المقبل 30 تموز / يوليو الجاري، في قاعة مجلس الشورى الاسلامي الايراني بالعاصمة طهران.

رمز الخبر 1946906

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