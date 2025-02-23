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٢٣‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٥:٠٤ م

فيديو.. مدفن الشهيد نصرالله في الضاحية الجنوبية

فيديو.. مدفن الشهيد نصرالله في الضاحية الجنوبية

شاهد في هذا الفيديو مدفن السيد الشهيد نصرالله وصفي الدين في الضاحية الجنوبية.

تحميل 705 KB

رمز الخبر 1954764

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