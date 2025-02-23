https://ar.mehrnews.com/news/1954764/ ٢٣/٠٢/٢٠٢٥، ٥:٠٤ م رمز الخبر 1954764 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٣/٠٢/٢٠٢٥، ٥:٠٤ م فيديو.. مدفن الشهيد نصرالله في الضاحية الجنوبية شاهد في هذا الفيديو مدفن السيد الشهيد نصرالله وصفي الدين في الضاحية الجنوبية. تحميل 705 KB رمز الخبر 1954764 کپی شد محتوى ذات صلة الشيخ نعيم قاسم: لو دمرت بيوتنا على رؤوسنا لن نتخلى عن خيار المقاومة بقائي: كل مسلم، بل وكل إنسان حر، سيظل يذكر البطلين الشهيدين نصرالله وصفي الدين وفد الجمهورية الاسلامية الايرانية يلتقي مع رئيس الجمهورية اللبنانية في بيروت سمات الشهيد نصرالله السيد حسن نصرالله تشييع الشهيد حسن نصر الله السيد هاشم صفي الدين ضاحية بيرون الجنوبية
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