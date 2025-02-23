بقائي: كل مسلم، بل وكل إنسان حر، سيظل يذكر البطلين الشهيدين نصرالله وصفي الدين

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، اسماعيل بقائي فی اشارة الى تشييع الشهيدين المجاهدين الكبيرين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين في لبنان: إنهما اليوم خالدان؛ فكل مسلم، بل وكل إنسان حر، سيظل يذكر هذين البطلين الحقيقيين إلى الأبد، ويشيد بثباتهما في الحق".

وكتب بقائي عبر حسابه علي موقع اكس:

«فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً»

اليوم، يكرّم الأحرار في جميع أرجاء العالم ومنطقة غرب آسيا، جنباً إلى جنب مع المسلمين والشعب اللبناني الکریم، الشهيدين العظيمين، #السيد_حسن_نصرالله و #السيد_هاشم_صفى‌الدين، الذين كرّسا حياتهما في خدمة الإنسانية وكرامة البشر، ووقفا صامدين بوجه الاحتلال والظلم.

تمثل هاتان الشخصيتان العظمیتان رمزاً للمقاومة الشريفة ضد الاحتلال والعدوان، وتجسيداً حياً لدعم النضال المشروع للشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه، وتقرير مصيره، ونيل حياة كريمة.

إنهما اليوم خالدان؛ فكل مسلم، بل وكل إنسان حر، سيظل يذكر هذين البطلين الحقيقيين إلى الأبد، ويشيد بثباتهما في الحق، وبشجاعتهما وتضحيتهما في سبيل نصرة الإنسانية ومساندة أخوتهما وأخواتهما من المسلمين في فلسطين المحتلة، وبحبهما للوطن.

رحمة الله وسلامه عليهما ...

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