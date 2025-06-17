https://ar.mehrnews.com/news/1959476/ ١٧/٠٦/٢٠٢٥، ١٢:١١ م رمز الخبر 1959476 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ١٧/٠٦/٢٠٢٥، ١٢:١١ م فيديو...صواريخ إيرانية تستهدف مناطق متفرقة من الأراضي المحتلة نفذت إيران اليوم مرحلة جديدة من هجومها الصاروخي على الأراضي المحتلة رداً على جرائم الكيان الصهيوني. تحميل 11 MB رمز الخبر 1959476 کپی شد محتوى ذات صلة إصابة صواريخ إيرانية لهدف مهم في "هرتزليا" بدء مرحلة جديدة من الهجمات الصاروخية على الأراضي المحتلة موجة ثالثة من الهجمات الصاروخية الايرانية في الليلة..خلل في تطبيق الإنذار المبكر والصواريخ تصل مفاجأ سمات ايران الصواريخ الايرانية الكيان الصهيوني
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