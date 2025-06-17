  1. مالتي مدیا
  2. الفيديو
١٧‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١٢:١١ م

فيديو...صواريخ إيرانية تستهدف مناطق متفرقة من الأراضي المحتلة

فيديو...صواريخ إيرانية تستهدف مناطق متفرقة من الأراضي المحتلة

نفذت إيران اليوم مرحلة جديدة من هجومها الصاروخي على الأراضي المحتلة رداً على جرائم الكيان الصهيوني.

تحميل 11 MB
رمز الخبر 1959476

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات