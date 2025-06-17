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١٧‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٩:٣٠ ص

بدء مرحلة جديدة من الهجمات الصاروخية على الأراضي المحتلة

بدء مرحلة جديدة من الهجمات الصاروخية على الأراضي المحتلة

في إطار الرد على الأعمال الإرهابية التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي، بدأت منذ لحظات مرحلة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على الأراضي المحتلة.

أفادت وكالة مهر للأنباء، بدأت منذ لحظات مرحلة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على الأراضي المحتلة، وذلك وفقًا لما أوردته مصادر إخبارية. يأتي هذا الهجوم في إطار الرد على الأعمال الإرهابية التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي.

هذه المرحلة الجديدة من الهجمات تأتي في سياق التصعيد المستمر في المنطقة.

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/انتهى/

رمز الخبر 1959462
یاسر المصری

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