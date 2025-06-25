  1. مالتي مدیا
  2. الفيديو
٢٥‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٣:٥٤ ص

بالفيديو.. تجمع ليلي لأهالي جرجان دعما للقوات المسلحة وتقديراً لها

بالفيديو.. تجمع ليلي لأهالي جرجان دعما للقوات المسلحة وتقديراً لها

نظم أهالي مدينة جرجان شمال ايران، تجمعا ليليا دفاعاً عن القوات المسلحة وتقديراً لها.

تحميل 13 MB

رمز الخبر 1959897
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات