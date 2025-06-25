بالفيديو.. تجمع ليلي لأهالي جرجان دعما للقوات المسلحة وتقديراً لها

نظم أهالي مدينة جرجان شمال ايران، تجمعا ليليا دفاعاً عن القوات المسلحة وتقديراً لها.