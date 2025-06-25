https://ar.mehrnews.com/news/1959897/ ٢٥/٠٦/٢٠٢٥، ٣:٥٤ ص رمز الخبر 1959897 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٥/٠٦/٢٠٢٥، ٣:٥٤ ص بالفيديو.. تجمع ليلي لأهالي جرجان دعما للقوات المسلحة وتقديراً لها نظم أهالي مدينة جرجان شمال ايران، تجمعا ليليا دفاعاً عن القوات المسلحة وتقديراً لها. تحميل 13 MB رمز الخبر 1959897 جواد ماستری فراهانی کپی شد محتوى ذات صلة مندوب إيران في مجلس الأمن: الحرب الشاملة ضد إيران فشلت عراقجي: لن ننسحب عن حقنا في التخصيب...امريكا شهدت ردنا بصورايخ "خيبرشكن" فطلبت بوقف اطلاق النار سمات العدوان الاسرائيلي الحرس الثوري الجيش الإيراني
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