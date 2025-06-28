https://ar.mehrnews.com/news/1960001/ ٢٨/٠٦/٢٠٢٥، ١٠:٠٠ ص رمز الخبر 1960001 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٨/٠٦/٢٠٢٥، ١٠:٠٠ ص فيديو...حضور العميد قاآني في مراسم تشييع شهداء الاقتدار في طهران شارك الجنرال قاآني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في مراسم تشييع شهداء الاقتدار في طهران. تحميل 302 KB رمز الخبر 1960001 کپی شد محتوى ذات صلة تقریر مصور...مراسم تشييع جثمان 60 شهيدًا من شهداء الاقتدار في طهران فيديو...صورة حزينة لتوابيت الأطفال الشهداء الصغار في مراسم الیوم مترو طهران يكتظ بالمواطنين المتوافدين الى ساحة الثورة فيديو..وداع فريد للشعب الإيراني مع شهداء الوطن امام العدوان الصهيوني سمات العيمد قاآني ايران طهران
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