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٢٨‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١٠:٠٠ ص

فيديو...حضور العميد قاآني في مراسم تشييع شهداء الاقتدار في طهران

فيديو...حضور العميد قاآني في مراسم تشييع شهداء الاقتدار في طهران

شارك الجنرال قاآني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في مراسم تشييع شهداء الاقتدار في طهران.

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رمز الخبر 1960001

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