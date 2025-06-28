فيديو..وداع فريد للشعب الإيراني مع شهداء الوطن امام العدوان الصهيوني

ودع الشعب الإيراني شهداءهم في الدفاع عن الوطن امام العدوان الصهيوني الوحشي بشكل منقطع النظير في طهران.