https://ar.mehrnews.com/news/1960005/ ٢٨/٠٦/٢٠٢٥، ١٠:٤٥ ص رمز الخبر 1960005 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٨/٠٦/٢٠٢٥، ١٠:٤٥ ص فيديو..وداع فريد للشعب الإيراني مع شهداء الوطن امام العدوان الصهيوني ودع الشعب الإيراني شهداءهم في الدفاع عن الوطن امام العدوان الصهيوني الوحشي بشكل منقطع النظير في طهران. تحميل 5 MB رمز الخبر 1960005 جواد ماستری فراهانی کپی شد محتوى ذات صلة وزير الخارجية يشارك في مراسم تشييع جثامين الشهداء كيف غيّر انتصار إيران في حرب الـ 12 يومًا قواعد الردع؟ شاهد بالفيديو..ساحة الثورة تمتلئ بالمشاركين في مراسم تشييع شهداء العدوان الصهيوني بالفيديو.. حضور شعبي واسع وشجاع في تشییع جثامین الشهداء قاليباف يحضر مراسم تشييع الشهداء الإيرانيين في طهران فيديو...حضور العميد قاآني في مراسم تشييع شهداء الاقتدار في طهران سمات تشييع جثامين الشهداء الحرب الاسرائيلية على ايران العدوان الصهيوني الكيان الصهيوني اسرائيل
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