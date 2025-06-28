  1. مالتي مدیا
  2. الفيديو
٢٨‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١٠:٤٥ ص

فيديو..وداع فريد للشعب الإيراني مع شهداء الوطن امام العدوان الصهيوني

فيديو..وداع فريد للشعب الإيراني مع شهداء الوطن امام العدوان الصهيوني

ودع الشعب الإيراني شهداءهم في الدفاع عن الوطن امام العدوان الصهيوني الوحشي بشكل منقطع النظير في طهران.

تحميل 5 MB

رمز الخبر 1960005
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات