  1. مالتي مدیا
  2. الفيديو
٠٥‏/٠٤‏/٢٠٢٦، ١٢:٢٣ م

بالفيديو، أولى المشاهد لموقع تحطم الطائرات الأمريكية

بالفيديو، أولى المشاهد لموقع تحطم الطائرات الأمريكية

مقطع فيديو يظهر الصور الأولى لموقع تحطم طائرين "بلاك هوك" و"طائرة سي 130" في جنوب أصفهان

تحميل 30 MB

رمز الخبر 1969725

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات