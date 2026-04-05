https://ar.mehrnews.com/news/1969725/ ٠٥/٠٤/٢٠٢٦، ١٢:٢٣ م رمز الخبر 1969725 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٠٥/٠٤/٢٠٢٦، ١٢:٢٣ م بالفيديو، أولى المشاهد لموقع تحطم الطائرات الأمريكية مقطع فيديو يظهر الصور الأولى لموقع تحطم طائرين "بلاك هوك" و"طائرة سي 130" في جنوب أصفهان تحميل 30 MB رمز الخبر 1969725 کپی شد محتوى ذات صلة إسقاط طائرة جديدة للعدو في أصفهان إسقاط مسيّرة MQ9 أخرى في محافظة أصفهان انعكاسات الحرب على إيران في وسائل الإعلام العالمية؛ بروز جيل جديد مناهض لأمريكا سمات الحرس الثوري مدينة اصفهان إسقاط الطائرات الأمريكية اسقاط طائرة تجسس امريكية
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