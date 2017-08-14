رقیه معمارزاده
١٤ أغسطس ٢٠١٧ - ١٥:٤٦

تقرير مصور:

عشرة آلاف رجل يؤدون رقصة شعبية بشكل منسق في أندونيسيا

أحتشد مايقارب بعشرة آلاف رجل أندونسي في مدينة "تشيه" لأداء رقصتهم الشعبية من أجل إجتذات السياح لهذا البلد.

   

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