الإجتماعي رقیه معمارزاده ١٤ أغسطس ٢٠١٧ - ١٥:٤٦ Download photos تقرير مصور: عشرة آلاف رجل يؤدون رقصة شعبية بشكل منسق في أندونيسيا أحتشد مايقارب بعشرة آلاف رجل أندونسي في مدينة "تشيه" لأداء رقصتهم الشعبية من أجل إجتذات السياح لهذا البلد. سمات السياحة اندونيسيا شرق آسيا رقصة شعبية أنواع الرقص الطقوس الشعبية في آسيا دول شرق آسيا مطالب مرتبط ايران تبرم صفقة لإنشاء سكة حديد تربط مابين آسيا وأوروبا الرئيس روحاني يؤكد استعداد طهران لتعزيز التعاون مع ماليزيا في مجال مكافحة الإرهاب السفير الاندونيسي : فرص التعاون بين اندونيسيا وايران كبيرة روحاني: قوة قارة اسيا في تحالفها وايمانها بقدراتها
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