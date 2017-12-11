رقیه معمارزاده
١١ ديسمبر ٢٠١٧ - ١١:٥٦

تقرير مصور:

معرض "بارس" السياحي في مدينة شيراز / صور

انطلقت في مدينة "شيراز" مركز محافظة "فارس" جنوبي ايران. فعاليات معرض "بارس" للسياحة في دورته التاسعة.

    

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 2 + 0 =