الصور رقیه معمارزاده ١١ ديسمبر ٢٠١٧ - ١١:٥٦ Download photos تقرير مصور: معرض "بارس" السياحي في مدينة شيراز / صور انطلقت في مدينة "شيراز" مركز محافظة "فارس" جنوبي ايران. فعاليات معرض "بارس" للسياحة في دورته التاسعة. سمات السياحة في ايران محافظة فارس مدينة شيراز مطالب مرتبط محمية "خانغرمز" في محافظة همدان / فيديو ايران تصدر نحو 6 ملايين طن من المنتجات المعدنية مؤتمر "القوى الكبرى وأمن منطقة غرب آسيا" بحضور اللواء باقري / صور التصوير الهزلي في عالم الحيوانات / صور "أوليفر تويست" على خشبة المسرح الايراني / صور معلومات ملخصة عن الاقصى في 90 ثانية / فيديو احتفال "النصر" بحضور قادة المقاومة الاسلامية في النجف الاشرف / صور مهرجان الالعاب المحلية وركوب الجمال في خراسان الجنوبية / صور تدشين مصنعين للفولاذ في خوزستان بحضور جهانغيري /صور المعرض الدولي للصناعات البحرية والملاحة في جزيرة "كيش" الايرانية / صور الهطولات الثلجية الأولى في زنجان غرب البلاد /صور
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