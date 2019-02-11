مسؤولون إيرانيون جنباً إلى جنب مع الشعب الإيراني في احتفالاته

توافد المسؤولون في شوارع العاصمة طهران للمشاركة في مسيرات الاحتفاء بانتصار الثورة الاسلامية وكان من بينهم الرئيس الايراني حسن روحاني ورئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني.

وكالة مهر للأنباء: في الذكرى الأربعين للثورة الإسلامية يقيم الملايين من أبناء الشعب الإيراني مسيرات احتفالية تعبيراً عن الفرح باستمرار الثورة والصمود والتمسك بالأهداف والعقائد التي ناضل من أجلها وانتصر، إلى جانب أبناء الشعب حضر اليوم الأثنين في طهران ومختلف المدن الإيرانية مسؤولون في النظام والحكومة للمشاركة في هذه الاحتفالات، نستعرض مشاركات بعض المسؤولين في تقريرنا هذا.