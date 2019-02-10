الشعب الايراني يردد هتاف الله اكبر عشية ذكرى انتصار الثورة

وفي خطوة تعبر عن شكر نعمة الثورة الاسلامية في ذكراها السنوية الاربعين يبادر ابناء الشعب الايراني الوفي مساء اليوم الاحد الى ترديد هتاف الله اكبر من على اسطح المنازل والمباني .

وطبقا لتقليد ثوري منذ الذكرى الاولى لانتصار الثورة الاسلامية والى يومنا هذا يردد ابناء الشعب الايراني في الساعة التاسعة من عشية ذكرى انتصار الثورة الاسلامية هتافات الله اكبر في المساجد والمنازل .

ونداء الله اكبر عشية انتصار الثورة الاسلامية يحمل رسالة الى جميع العالم مفادها ان هذه الثورة بدات بصوت الله وان سرى ديموميتها واستمرارها خلال هذه السنوات يكمن في الطابع الالهي لاهدافها .

الى ذلك تشهد اجواء مدن البلاد مساء اليوم اطلاق الالعاب النارية في الساحات الرئيسة للمدن .