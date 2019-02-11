  1. السياسة
١١ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٢٠

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مشاركة جماهيرية واسعة لاحياء الذكرى الأربعين لانتصار الثورة

مشاركة جماهيرية واسعة لاحياء الذكرى الأربعين لانتصار الثورة

شهدت مختلف المدن الايرانية مشاركة جماهيرية في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في 11 شباط/فبراير.

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رمز الخبر 1892160

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