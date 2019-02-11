https://ar.mehrnews.com/news/1892160/ ١١ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ رمز الخبر 1892160 السياسة السياسة ١١ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ شريط مصور مشاركة جماهيرية واسعة لاحياء الذكرى الأربعين لانتصار الثورة شهدت مختلف المدن الايرانية مشاركة جماهيرية في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في 11 شباط/فبراير. تحميل 21 MB رمز الخبر 1892160 سمات الثورة الإسلامية مسيرات ايران 11 شباط المدن الايرانية الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية سقوط الشاه مطالب مرتبط روحاني: لن نستأذن أحداً لنصنع صواريخنا مسؤولون إيرانيون جنباً إلى جنب مع الشعب الإيراني في احتفالاته إيران تستعرض صواريخ بالستية في الذكرى الأربعين لثورتها احتفالات الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في تبريز/صور
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