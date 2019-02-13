شیرین سماره
١٣ فبراير ٢٠١٩ - ١٧:٠٥

تقرير مصور

بدء معرض مهرجان فجر الدولي للصور بدورته ال 37/صور

بدأ معرض مهرجان فجر الدولي للصور بدورته السابعة والثلاثين في المؤسسة الثقافية "صبا".

        

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