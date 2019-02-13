الثقافة شیرین سماره ١٣ فبراير ٢٠١٩ - ١٧:٠٥ Download photos تقرير مصور بدء معرض مهرجان فجر الدولي للصور بدورته ال 37/صور بدأ معرض مهرجان فجر الدولي للصور بدورته السابعة والثلاثين في المؤسسة الثقافية "صبا". سمات طهران مهرجان فجر الدولي معرض للصور مطالب مرتبط فيلم "ليلة اكتمال القمر" ينال جائزة العنقاء البلورية للدورة الـ37 لمهرجان فجر الخرفان الرومانية في طهران / صور الحفل الختامي لمهرجان فجر السينمائي بدورته ال37/صور بن سلمان في باكستان /صور فعاليات اليوم السادس من مهرجان "فجر" السينمائي / صور قاسمي يعزي بوفاة السيدة "بوران شريعت رضوي"
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