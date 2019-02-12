شیرین سماره
١٢ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:٢٤

تقرير مصور

الحفل الختامي لمهرجان فجر السينمائي بدورته ال37/صور

اقيمت مراسم الحفل الختام مهرجان فجر السينمائي بدورته ال37 ليلة أمس الاثنين ببرج ميلاد في طهران.

        

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