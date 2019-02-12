الثقافة شیرین سماره ١٢ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ Download photos تقرير مصور الحفل الختامي لمهرجان فجر السينمائي بدورته ال37/صور اقيمت مراسم الحفل الختام مهرجان فجر السينمائي بدورته ال37 ليلة أمس الاثنين ببرج ميلاد في طهران. سمات برج ميلاد مهرجان فجر السينمائي حفل اختتام مطالب مرتبط فيلم "ليلة اكتمال القمر" ينال جائزة العنقاء البلورية للدورة الـ37 لمهرجان فجر نسبة الخروقات والانتهاكات لحقوق الانسان في البحرين تجاوزت الخطوط الحمراء فعاليات اليوم السادس من مهرجان "فجر" السينمائي / صور افتتاح قسم القلب والاطفال لمسشفى تابع للقوة البحرية الايرانية / صور بدء معرض مهرجان فجر الدولي للصور بدورته ال 37/صور انتاج اكثر من 2،5 طن من الزجاج في ايران في عشرة اشهر وتصدير 700 الف طن فعاليات اليوم الخامس لمهرجان فجر السينمائي ال ٣٧ /صور الفيلم الإيراني "دون حدود العشق 3" في قلب بغداد ايران استقبلت 6 ملايين سائح اجنبي خلال 9 اشهر احياء قرية هاجرها سكانها بسبب الجفاف/ صور
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