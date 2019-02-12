فيلم "ليلة اكتمال القمر" ينال جائزة العنقاء البلورية للدورة الـ37 لمهرجان فجر

أسدل مهرجان فجر السينمائي في دورته ال 37 الستار على فعالياته بمنح جوائزه في الأقسام المختلفة وتكريماته الغالية لنجوم السينما من مخرجين وممثلين وفنيين، وجاءت الجوائز المقدمة من هيئة التحكيم والقائمين على المهرجان في الأقسام المختلفة كالتالي:

فيلم "المهرج" للمخرج همايون غني زاده يحصل على جائزة العنقاء البلورية كأفضل فيلم في قسم النظرة الجديدة للمهرجان

وثائقي " الربيع بيت الأمة" للمخرج بابك بهداد يحصل على جائزة العنقاء البلورية كأفضل وثائقي

الفيلم القصير "الحمل العنقودي" يحصل على جائزة العنقاء البلورية كأفضل فيلم قصير

فيلم "23 شخصا" يفوز بجائزة العنقاء البلورية كأفضل فيلم من وجهة النظر الوطنية

فيلم " أحداث الظهيرة، وقع أقدام الدماء" يخطف جائزة العنقاء البلورية كأفضل فيلم من ناحية التأثيرات الميدانية

فيلم "المهرج" يخطف جائزة العنقاء البلورية لأفضل فيلم من ناحية التأثيرات البصرية

ايمان اميدواري يخطف جائزة العنقاء البلورية عن فيلم "ليلة اكتمال القمر" كأفضل مكياج

محمد رضا شجاعي يخطف جائزة العنقاء البلورية عن فيلم "ليلة اكتمال القمر" كأفضل تصميم للألبسة

كيوان مقدم يخطف جائزة العنقاء البلورية عن فيلم "غلامرضا تختي" كأفضل تصميم للمشاهد

ايرج شهرزادي يخطفجائزة العنقاء البلورية عن فيلم "المتر بستة ونصف" كأفضل تركيب للأصوات

مهرشاد ملكوتي يخطف جائزة العنقاء البلورية عن فيلم "أحداث الظهيرة، وقع أقدام الدماء" كأفضل هندسة صوتية

بهرام دهقاني يخطف جائزة العنقاء البلورية عن فيلم "المتر بستة ونصف" كأفضل مونتاج

أمين هنرمند يخطف جائزة العنقاء البلورية عن فيلم "قصر شيرين" كأفضل موسيقى

حميد خضوعي ابيانه يخطف جائزة العنقاء البلورية عن فيلم "غلامرضا تختي" كأفضل تصوير

فرشته صدر عرفايي تخطف جائزة العنقاء البلورية عن فيلم "ليلة اكتمال القمر" كأفضل ممثلة مكملة

علي نصيريان يخطف جائزة العنقاء البلورية عن فيلم " المهرج" كأفضل ممثل مكمل

أنميشن "القصة الأخيرة" للمخرج اشكان رهكذر يخطف جائزة العنقاء البلورية كأفضل أنميشن

فيلم "المهرج" للمخرج همايون غني زاده يخطف جائزة العنقاء البلورية كأفضل فيلم في قسم الفن والتجربة

الناز شاكر دوست تخطف جائزة العنقاء البلورية عن فيلم "ليلة اكتمال القمر" كأفضل ممثلة في دور رئيسي

هوتن شكيبا يخطف جائزة العنقاء البلورية عن فيلم "ليلة اكتمال القمر" كأفضل ممثل في دور رئيسي

محسن قرايي ومحمد داوودي يخطفان جائزة العنقاء البلورية عن فيلم "قصر شيرين" كأفضل سيناريو

نيما جاويدي يخطف جائزة العنقاء البلورية الخاصة بلجنة التحكيم عن إخراج فيلم "الهندي الأحمر"

نرجس آبيار تخطف جائزة العنقاء البلورية عن فيلم "ليلة اكتمال القمر" كأفضل مخرجة

المنتج محمد حسين قاسمي يخطف جائزة العنقاء البلورية عن فيلم "ليلة اكتمال القمر" كأفضل إنتاج

فيلم "المتر بستة ونصف" يخطف جائزة العنقاء البلورية كأفضل فيلم من وجهة نظر الجمهور

هذا وكان حفل الإختتامية لهذا الحدث الفني والسينمائي الكبير أقيم في العاصمة الإيرانية طهران في برج ميلاد أمس الاثنين 11 فبراير. /انتهى/.