الرياضة رقیه معمارزاده ٢ مارس ٢٠١٩ - ١٦:٥٦ Download photos تقرير مصور انطلاق المرحلة الاولى من بطولة ايران للكارتينج "روتاكس ماكس" / صور انطلقت المرحلة الاولى من مسابقات بطولة "روتاكس ماكس" ظهر يوم الجمعة في مضمار "ازادي" للكارتينج. سمات الرياضة في ايران كارتينج ملعب آزادي مطالب مرتبط مؤتمر "عالم النيروز" بحضور ظريف / صور المباراة النهائية من بطولة الدوري الممتاز لكرة السلة للسيدات / فيديو الباحثون الايرانيون تمكنوا من صنع عدسات بلاستيكية عبر تقنية النانو مباراة ودية تجمع المنتخب الايراني ونظيره البيلاروسي / صور مشروع من ابداع باحث ايراني يدخل قائمة افضل المشاريع لمؤسسة العلوم الباكستانية سوق طهران الكبيرة على أعتاب عيد النوروز / صور
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