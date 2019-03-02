رقیه معمارزاده
٢ مارس ٢٠١٩ - ١٦:٥٦

تقرير مصور

انطلاق المرحلة الاولى من بطولة ايران للكارتينج "روتاكس ماكس" / صور

انطلقت المرحلة الاولى من مسابقات بطولة "روتاكس ماكس" ظهر يوم الجمعة في مضمار "ازادي" للكارتينج.

     

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