الباحثون الايرانيون تمكنوا من صنع عدسات بلاستيكية عبر تقنية النانو

وقال المدير العام لاحدى الشركات المعرفية في حديقة العلوم والتكنولوجيا التابعة للجامعة الحرة والمدير التنفيذي لهذا المشروع "محمد قلياني" في تصريح أدلى به لمراسلة وكالة مهر للأنباء، أن العدسات المصنوعة من البوليمر (البلاستيكية) باتت مرغوبة جدا هذه الايام وانها احتلت مكان العدسات الزجاجية، وبما ان تقنية انتاج هذا العدسات لم تكن متوفرة في البلاد كنا نعتمد على سائر البلدان ونستوردها من الخارج، هذا ما دفعنا للمبادرة في مشروع انتاج العدسات البوليمرية.

وأضاف قلياني: تمكنا من صنع عدسات طبية بلاستيكية ذات درجة (لتصحيح البصر) أو دون درجة، وذلك باستخدام تقنية النانو، مشيرا الى ان الباحثين الايرانيين تمكنوا من توطين التقنية الخاصة بصنع هذه العدسات بعد اجراء بحوثات علمية امتدت سنتين.

وبالاشارة الى ارتفاع اسعار النماذج الاجنبية من العدسات البلاستيكية بسبب زيادة سعر العملة الاجنبية، قال منفذ المشروع: بعد التمكن من صنع هذه العدسات داخل البلاد بات بامكان الناس شراءها باسعار معقولة.

واضاف أن عملية انتاج هذه العدسات دخلت نطاق شبه الصناعي ونحتاج لأن يتم الاستثمار على المشروع حتى تنتج بشكل كثيف وتدخل الاسواق.

وبالاشارة الى مزايا هذا المحصول، قال: في النماذج الاجنبية تصبح هذه العدسات مضادة للباكتريا ومضادة للانعكاس بواسطة جهاز، وبالنسبة للعدسات الايرانية، توجد عليها طبقة تجعلها تتمتع بهاتين الصفتين، كما انها مضادة للخدش./انتهى/