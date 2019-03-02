  1. العلوم
٢ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:١٠

مشروع من ابداع باحث ايراني يدخل قائمة افضل المشاريع لمؤسسة العلوم الباكستانية

مشروع من ابداع باحث ايراني يدخل قائمة افضل المشاريع لمؤسسة العلوم الباكستانية

اختير مشروع "صناعة منظومة تلقائية لتنظيف الغبار من اسطح الالواح الشمسية" الذي ابدعه باحث ايراني ضمن افضل 10 مشاريع من المشاريع المشاركة في دعوة مشتركة لوزارة العلوم الايرانية ومؤسسة العلوم الباكستانية.

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن المشروع التقني لـ"صناعة منظومة تلقائية لتنظيف الغبار من اسطح الالواح الشمسية" للباحث الايراني العضو في معهد ابحاث الطاقة التابع لمركز ابحاث الطاقة والمواد الدكتور "مازيار دهقان" ، اختير ضمن افضل 10 مشاريع بحثية وتقنية شاركت في دعوة مشتركة وجهها وزارة العلوم الايرانية ومؤسسة العلوم الباكستانية.

واشار تقرير موقع مؤسسة العلوم الباكستانية الى ميزات هذا المشروع.

وسيدخل هذا المشروع حيز التنفيذ بالتعاون مع جامعة العلوموالتكنولوجيا الباكستانية (NUST) وسيحظى بدعم من قبل وزارة العلوم والتكنولوجيا الايرانية ومؤسسة العلوم الباكستانية./انتهى/

رمز الخبر 1892723

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 8 + 6 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي