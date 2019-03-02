مشروع من ابداع باحث ايراني يدخل قائمة افضل المشاريع لمؤسسة العلوم الباكستانية

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن المشروع التقني لـ"صناعة منظومة تلقائية لتنظيف الغبار من اسطح الالواح الشمسية" للباحث الايراني العضو في معهد ابحاث الطاقة التابع لمركز ابحاث الطاقة والمواد الدكتور "مازيار دهقان" ، اختير ضمن افضل 10 مشاريع بحثية وتقنية شاركت في دعوة مشتركة وجهها وزارة العلوم الايرانية ومؤسسة العلوم الباكستانية.

واشار تقرير موقع مؤسسة العلوم الباكستانية الى ميزات هذا المشروع.

وسيدخل هذا المشروع حيز التنفيذ بالتعاون مع جامعة العلوموالتكنولوجيا الباكستانية (NUST) وسيحظى بدعم من قبل وزارة العلوم والتكنولوجيا الايرانية ومؤسسة العلوم الباكستانية./انتهى/