إيران دیانا محمود ٢١ مارس ٢٠١٩ - ١٤:٣٢ Download photos تقرير مصور احتفالية ضخمة لعيد النوروز في سنندج ترحيباً بالربيع /صور احتفلت أمس مدينة سنندج في محافظة كردستان إيران بقدوم الربيع بإقامة مراسم للفرح شارك فيها 20 ألف شخص. سمات النوروز عيد النيروز فصل الربيع مطالب مرتبط قائد الثورة الإسلامية يلقي كلمة في العتبة الرضوية بعد ظهر اليوم ظريف:الاحتفال بعيد النوروز مؤشر لتفاؤل الايرانيين بالمستقبل الرئيس روحاني يهنئ مراجع الدين بعيد النوروز مراسم بدء السنة الفارسية الجديدة من العتبة الرضوية مشهد /صور
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