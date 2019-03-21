دیانا محمود
٢١ مارس ٢٠١٩ - ١٤:٣٢

تقرير مصور

احتفالية ضخمة لعيد النوروز في سنندج ترحيباً بالربيع /صور

احتفلت أمس مدينة سنندج في محافظة كردستان إيران بقدوم الربيع بإقامة مراسم للفرح شارك فيها 20 ألف شخص.

          

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