دیانا محمود
٢١ مارس ٢٠١٩ - ١١:٥١

تقرير مصور

مراسم بدء السنة الفارسية الجديدة من العتبة الرضوية مشهد /صور

شارك حشد كبير من محبي أهل البيت في الاحتفال بدخول العام الجديد 1398 في العتبة الرضوية في مشهد.

      

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