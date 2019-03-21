الثقافة دیانا محمود ٢١ مارس ٢٠١٩ - ١١:٥١ Download photos تقرير مصور مراسم بدء السنة الفارسية الجديدة من العتبة الرضوية مشهد /صور شارك حشد كبير من محبي أهل البيت في الاحتفال بدخول العام الجديد 1398 في العتبة الرضوية في مشهد. سمات حافظ الشيرازي عيد النوروز احتفالات رأس السنة مطالب مرتبط روحاني يبدأ عيد النوروز بجولة في على مراكز السلامة والاسعاف روحاني : العام الجديد عام احتواء التضخم وتعدیل سعر العملة الاجنبیة قائد الثورة يهنئ الشعب الايراني بالعام الايراني الجديد ويسميه بعام" ازدهار الانتاج "
تعليقك