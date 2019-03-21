الرئيس روحاني يهنئ مراجع الدين بعيد النوروز

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية إن الرئيس الإيراني حسن روحاني أجرى اتصالات هاتفية منفصلة مع كبار مراجع الدين في البلاد، معرباً عن تهانيه بمناسبة حلول العام الايراني الجديد 1398 وعيد النوروز متمنياً لهم عاماً مليئاً بالصحة و السلامة والخير و البركة.

واجري الرئيس روحاني اتصالات منفصلة مع عدد من مراجع الدين بمن فيهم آية الله صافي كلبايكاني واية الله وحيد خراساني واية الله مكارم شيرازي، وآية الله جوادي آملي وآية الله سبحاني وآية الله شبيري زنجاني، وآية الله نوري همداني، وآية الله علوي كركاني مقدما الشكر لهم لما قدموه من الدعم لبرامج الحكومة.

وعبر عن تمنياته بأن تتمكن ايران من تحقيق المزيد من الانجازات في العام الجديد و ذلك في ضوء توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية وتعاون السلطات الثلاث و مختلف الاجهزة و المشاركة الشعبية وكذلك مواصلة سياسات الاقتصاد المقاوم لتحقيق فرص العمل و دعم الانتاج المحلي.

بدورهم هنأ مراجع الدين، الرئيس روحاني بالعام الجديد وثمنوا جهود الحكومة في العام المنصرم والعمل على تقديم الخدمات للشعب سيما المحرومين. /انتهى/.