رقیه معمارزاده
٦ مايو ٢٠١٩ - ١٧:٠٤

الحفل الختامي لاسبوع تكريم فن المسرح / صور

أقيم أمس السبت المراسم الختامية لأسبوع تكريم فن المسرح في برج "ميلاد" بالعاصمة الايرانية طهران.

     

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