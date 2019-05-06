إيران رقیه معمارزاده ٦ مايو ٢٠١٩ - ١٧:٠٤ Download photos الحفل الختامي لاسبوع تكريم فن المسرح / صور أقيم أمس السبت المراسم الختامية لأسبوع تكريم فن المسرح في برج "ميلاد" بالعاصمة الايرانية طهران. سمات المسرح الايراني فن المسرح الفن الايراني السينما الايرانية مطالب مرتبط ظريف يودع السفير الافغاني في طهران / صور شهداء العدوان الاسرائيلي الاخير على قطاع غزة /صور مسيرة "راهيان نور" في أعلى مرتفعات مدينة "سربل ذهاب"/ صور رفع قيمة السوق الرقمية الى 20 الف مليار تومان في ايران حياة اهالي منطقة "تركمن صحراء" بعد تدفق السيول / صور زيارة الصحفيين لخطوط السكك الحديدية على حدود ايران وتركمنستان / صور
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