مسيرة "راهيان نور" في أعلى مرتفعات مدينة "سربل ذهاب"/ صور

تسلق حشد كبير من قوات التعبئة ورحالة "راهيان نور" (السائرون نحو الضوء) ضمن مسيرة واحدة الى مرتفعات "بازي دراز" الواقعة في مدينة "سربل ذهاب" في محافظة كرمانشاه غربي ايران.

وجاءت هذه المسيرة لإحياء ذكرى علمليات بغاية الاهمية حصلت في بدايات الحرب الايرانية العراقية في الـ21 من نيسان عام 1981 تسمى بعمليات "بازي دراز"، وانتهت بعد 8 ايام باستعادة القوات الايرانية لاراضي هذه المنطقة التي كنت تحتلها قوات نظام البعث.

وكانت مرتفعات "بازي دراز" تشكل اهمية بالغة لدى قوات صدام حسين، اعتبارا بانها كانت تمكن هذه القوات من السيطرة على المنطقة ومراقبة كافة تحركات القوات الايرانية من اعلى هذه المرتفعات، الا وان المعركة انتهت لصالح القوات الايرانية رغم الامكانياتها الضئيلة في مقابل الامكانيات الهائلة والدعم الجوي الذي كانت تتمتع به القوات العراقية آنذاك.