رفع قيمة السوق الرقمية الى 20 الف مليار تومان في ايران

وصرح رئيس مؤسسة نظام نقابة العلوم المعلوماتية محمدباقر اثنى عشري لمراسل وكالة مهر للأنباء، أنه رغم النمو الحاصل في بعض مجالات سوق تقنية المعلومات كقسم الاعمال والتجارة عبر الانترنت، الا بعض اقسام سوق تقنية المعلومات والاتصالات واجهت خلال العام المنصرم عدة مشاكل وتحديات ونأمل ان نتمكن من رفع الاعباء عن هذه السوق خلال العام الجاري.

واضاف انه وفقا لبيانات مركز الاحصاء تصل قيمة السوق الرقمية حاليا الى 8 الف مليار تومان.

وذكر أنه تم اعداد وثيقة للعام الجاري اطلق عليها عنوان "بيستون" ، تحتوي على برامج ومخططات لرفع قيمة سوق تقنية المعلومات والاتصالات الى ضعفين ونصف قائلا:إن هذه البرامج تم التخطيط لها على مدى اربع سنوات، حيث ستصل قيمة سوق تقنية المعلومات لـ20 الف مليار تومان، مضيفا: هذا العدد يشمل كافة مجال تقنية المعلومات والاتصالات دون احتساب حصة شركات تقديم خدمة الانترنت./انتهى/.