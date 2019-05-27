  1. الثقافة
٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٥

شريط مصور

إحياء ليلة 21 رمضان في مرقد السيدة المعصومة (س) /فيلم

إحياء ليلة 21 رمضان في مرقد السيدة المعصومة (س) /فيلم

شارك حشود من محبي آل البيت (ع) في إحياء ليلة 21 رمضان في مرقد السيدة المعصومة (س) في مدينة قم المقدسة.

تحميل 24 MB

           

رمز الخبر 1894976

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