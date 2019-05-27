https://ar.mehrnews.com/news/1894976/ ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٥ رمز الخبر 1894976 الثقافة الثقافة ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٥ شريط مصور إحياء ليلة 21 رمضان في مرقد السيدة المعصومة (س) /فيلم شارك حشود من محبي آل البيت (ع) في إحياء ليلة 21 رمضان في مرقد السيدة المعصومة (س) في مدينة قم المقدسة. تحميل 24 MB رمز الخبر 1894976 سمات شهر رمضان مراسم العزاء استشهاد الامام علي مدينة قم مرقد السيدة فاطمة المعصومة (س) مطالب مرتبط مراسم احياء ليلة 21 من رمضان المبارك في مشهد المقدسة/صور احياء الليلة الأولى من ليالي القدر في مرقد الإمام علي (ع) السيد نصرالله: معنيون بمواجهة صفقة القرن
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