"جهارمحال و بختياري"؛ جنة تجمع الفصول الاربعة في موسم واحد / صور

لو رغب السائح في رؤية الشتاء والصيف والربيع في محافظة واحدة خلال أقل من يوم، ما عليه الّا زيارة محافظة "جهارمحال وبختياري" جنوب غربي ايران.

وترى في أواخر الربيع، مازال الشتاء يخيم على بعض مناطق هذه المحافظة، فيما تبدوا مناطق شمال شرقيها كأنها تستقبل الربيع، إذ ترى الاعشاش تنمو بشكل متفرق وسط ثلوج تكاد أن تنمحي، وفي نفس الوقت ترى ملامح الصيف بدأت تظهر في المناطق الجنوبية وتلوّح بحلول هذا الموسم.

الى جانب هذه الطبيعة الجميلة والشلالات والينابيع والبرك، يمكنك التمتع ايضا بزيارة الابنية والصفح التاريخية في انحاء هذه المحافظة كقلعة "جاش تر" وقلعة "دزك" وقلعة "جونقال" وجسر "زمان خان" العتيق.