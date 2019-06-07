إيران رقیه معمارزاده ٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٦:٣٧ Download photos مزارع النحل في "آستارا" شمال غربي ايران /صور سنويا يتم انتاج ما يقارب 800 طن من العسل من حوالي 35 الف خلية نحل في مقاطعة آستارا الواقعة في شمال غربي ايران. سمات مزارع النحل في ايران انتاج العسل في ايران العسل الايراني مطالب مرتبط "جهارمحال و بختياري"؛ جنة تجمع الفصول الاربعة في موسم واحد / صور صور للأرض من محطة الفضاء الدولية / صور عيد الفطر في "بندر عباس" جنوبي ايران/ صور وقوع هزتين بقوة 3.2 ريختر في جنوب شرقي ايران مشاهد من أسر قوات التحالف السعودي على يد القوات اليمنية / فيديو اقامة صلاة عيد الفطر السعيد في ضريح الإمام الرضا(ع)/صور
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