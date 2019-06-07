رقیه معمارزاده
٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٦:٣٧

مزارع النحل في "آستارا" شمال غربي ايران /صور

سنويا يتم انتاج ما يقارب 800 طن من العسل من حوالي 35 الف خلية نحل في مقاطعة آستارا الواقعة في شمال غربي ايران.

     

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