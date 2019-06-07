وزير الاقتصاد يدعو لانتهاض فرصة الحرب الاقتصادية للإستغناء عن النفط

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الاقتصاد والمالية الايراني فرهاد دج بسند اعتبر أن الحرب الاقتصادية المعادية ضد ايران تعد فرصة مناسبة لاستغناء البلاد عن الاعتماد على عائدات النفط، مؤكدا ضرورة تنفيذ البرنامج والمخططات التي تري الى تحقق هذا الهدف بصورة كاملة.

وجاء ذلك خلال لقائه في ميناء امير آباد مدراء الموانئ والملاحة البحرية والجمارك في محافظة مازندران (شمالي ايران)، كما أكد على ضرورة بذل جهود مضاعفة لتحقيق الاقتصاد المقاوم وفق توجيهات قائد الثورة الاسلامية.

واعتبر ميناء امير آباد بانه يمكنه ان يشكل جسر اتصال مناسب بين شمال وجنوب بحر قزوين وقال، ان هذا الميناء يمتلك امكانيات ومعدات مناسبة لتنفيذ هذا البرنامج.

واشار وزير الاقتصاد الى الاستثمارات الجيدة من قبل القطاع الخاص في ميناء امير آباد ودعا للمزيد من اجتذاب استثمارات القطاع الخاص، معتبرا هذا الامر نجاحا كبيرا لمواجهة الحرب الاقتصادية التي تستهدف البلاد./انتهى/.