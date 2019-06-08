إيران تحرز ميداليتين ذهبية وبرونزية في بطولة الجائزة الكبرى في روما

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المرحلة الاولى من مسابقة الجائزة الكبرى للعام 2019 في روما بدأت امس الجمعة بمشاركة افضل 32 لاعب تايكواندو في العالم لاربعة اوزان اولمبية للرجال والسيدات.

وفي اليوم الاول حصلت ايران على ميدالية ذهبية واخرى برونزية من قبل ميرهاشم حسيني وسجاد مرداني.

ففي وزن تحت 68 كغم تغلب حسيني على منافسيه من اميركا والبرازيل وكرواتيا وفي نصف النهائي تغلب على الصيني شواى جاو بطل اولمبياد ريو 2016 بنتيجة 17-7 .

وفي النزال النهائي تغلب حسيني على الكوري الجنوبي داي هون لي بنتجة 13-11 .

وفي وزن فوق 80 كغم حصل سجاد مرداني على الميدالية البرونزية.

وخرج لاعب التايكواندو الايراني الاخر سروش احمدي في وزن تحت 63 كغم من البطولة بعد فوز وخسارة، فيما سيخوض آرمين هادي بور المنافسات في وزن تحت 54 كغم اليوم السبت .

وفي نهاية المسابقات يحصل الحائزون على المراكز من الاول حتى الثالث 40 و 24 و 14.4 نقاط على التوالي لتعزيز الموقع في التصنيف الاولمبي فضلا عن جوائز مادية تبلغ 5 و 3 و 1 الف دولار حسب الترتيب./انتهى/.