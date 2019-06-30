الصور عباده امین ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٦:٢٤ Download photos تقرير مصور تشییع ودفن3 شهداء مجهولي الهوية في منطقة "بيرجند" تم تشييع جثامين ثلاثة شهداء مجهولي الهوية من ايام الحرب اايرانية-العراقية، يوم السبت في منطقة "بيرجند" سمات تشييع جثمان الشهداء الحرب المفروضة مطالب مرتبط تشييع رفات شهيدين مجهولي الهوية من فترة الحرب المفروضة على ايران تشييع رفات 150 شهيدا من شهداء الدفاع المقدس في طهران/صور مراسم تشييع رفات 150 شهيدا من شهداء الدفاع المقدس في طهران تشييع جثمان الشهيد مومني من مدافعي الحرم /صور
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