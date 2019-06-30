عباده امین
٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٦:٢٤

تقرير مصور

تشییع ودفن3 شهداء مجهولي الهوية في منطقة "بيرجند"

تم تشييع جثامين ثلاثة شهداء مجهولي الهوية من ايام الحرب اايرانية-العراقية، يوم السبت في منطقة "بيرجند"

           

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