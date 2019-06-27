مراسم تشييع رفات 150 شهيدا من شهداء الدفاع المقدس في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مراسم تشييع رفات 150 شهيدا من شهداء الدفاع المقدس بدأت من جامعة طهران إلى معراج الشهداء في طهران.

وشارك حشد كبير من الشعب وبعض المسؤولين وقد القى رئيس السلطة القضائية "إبراهيم رئيسي"، كلمة بهذه المناسبة./انتهى/