تشييع رفات شهيدين مجهولي الهوية من فترة الحرب المفروضة على ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مراسم تشييع رفات شهيدين مجهولي الهوية أقيمت صباح اليوم (الاحد) بحي الامام الرضا (ع) الواقع بمنطقة "جيتكر" غربي طهران.

وقد شارك في المراسم رئيس الاركان ومساعد الشؤون التنسيقية في الجيش الايراني الادميرال حبيب الله سياري الى جانب رؤساء في المنظمة العقائدية والسياسية التابعة للجيش وعدد وفير من الناس، ومن المقرر أن تدفن رفات الشهيدين الى جانب مسجد فاطمة الزهراء (س) الواقع في هذه حي سكني تابع للجيش في منطقة "جيتكر".

والجدير بالذكر أن احد الشهيدين كان في الـ18 من عمره حيث استشهد اثناء عمليات "كربلاء 5" في منطقة "شلمجه" والاخر كان في الـ22 من عمره واستشهد في منطقة "زبيدات"./انتهى/.