إيران رقیه معمارزاده ٧ يوليو ٢٠١٩ - ١٣:١١ Download photos موقع الطيران المظلي في مدينة همدان / صور يقع موقع الطيران المظلي في مدينة همدان غربي ايران على مساحة بين وادي "تاريك دره" وطريق "تويسركان". سمات السياحة في ايران المدن السياحية في ايران الوجهات السياحية في ايران همدان الطيران المظلي مطالب مرتبط رحلة الى احد اجمل المناطق السياحية في ايران عبر نافذة مهر/ صور بمناسبة يوم الفتاة :إقامة مسابقة الدراجات الهوائية في محافظة تبريز /صور تراجع سعر الزعفران الايراني بنسبة مليون تومان ظهور آثار تاريخية من قبل التراب في مدينة تبريز / صور طرح قضية التفاوض مع ايران من قبل ترامب نهج دعائي الملتقى الثاني لصناعة تماثيل الشخصيات البارزة الايرانية / صور عرض مسرحية "الخبز"في طهران / صور
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