رقیه معمارزاده
٧ يوليو ٢٠١٩ - ١٣:١١

موقع الطيران المظلي في مدينة همدان / صور

يقع موقع الطيران المظلي في مدينة همدان غربي ايران على مساحة بين وادي "تاريك دره" وطريق "تويسركان".

     

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