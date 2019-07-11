الرياضة دیانا محمود ١١ يوليو ٢٠١٩ - ١٤:٣٥ Download photos تقرير مصور إزاحة الستار عن كأس العالم لكرة السلة في برج ميلاد /صور أزيح الستار عن كأس العالم لكرة السلة صباح اليوم الخميس في برج ميلاد في العاصمة طهران. سمات كأس العالم كرة السلة برج ميلاد مطالب مرتبط لقاء يجمع "ترامب" بنظيره الكوري الجنوبي عقوبات واشنطن بأتت تقوّض المجال الرياضي في ايران لولا قمع السلطات البحرينية لخرج الشعب عن بكرة أبيه إلى الشوارع احتجاجا على ورشة البحرين الصين تزيح الستار عن أول ناقلة نفط ذكية لها / فيديو المنتخب الايراني للسيدات يشارك بمباريات كأس العالم لكرة السلة الثلاثية
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