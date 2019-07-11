دیانا محمود
١١ يوليو ٢٠١٩ - ١٤:٣٥

تقرير مصور

إزاحة الستار عن كأس العالم لكرة السلة في برج ميلاد /صور

أزيح الستار عن كأس العالم لكرة السلة صباح اليوم الخميس في برج ميلاد في العاصمة طهران.

     

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