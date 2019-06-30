https://ar.mehrnews.com/news/1895918/ ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٦:١٦ رمز الخبر 1895918 الفيديو الفيديو ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٦:١٦ شريط مصور لقاء يجمع "ترامب" بنظيره الكوري الجنوبي إجتماع يجمع بين رئيس جمهورية كورية الجنوبية"مون جه-این"ونظيره الأمريكي "دونالد ترامب" بناءً على طلب الأخير. تحميل 7 MB رمز الخبر 1895918 سمات دونالد ترامب كوريا الجنوبية أمريكا مطالب مرتبط ترامب يلتقي بكيم ويعبر الحدود إلى كوريا الشمالية ترامب وبن سلمان غادرا قمة المجموعة العشرين صفر اليدين الصين ترحب بتصريح ترامب حول رفع الحظر الأمريكي عن شركة "هواوي" ترامب يتذبذب ويغير مواقفه في قمة العشرين ؟!
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