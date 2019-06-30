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٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٦:١٦

شريط مصور

لقاء يجمع "ترامب" بنظيره الكوري الجنوبي

لقاء يجمع "ترامب" بنظيره الكوري الجنوبي

إجتماع يجمع بين رئيس جمهورية كورية الجنوبية"مون جه-این"ونظيره الأمريكي "دونالد ترامب" بناءً على طلب الأخير.

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رمز الخبر 1895918

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