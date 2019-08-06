السياسة ٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٤:٢٩ Download photos مراسم ازاحة الستار عن أنواع جديدة من القنابل الايرانية / صور ازاحت وزيرالدفاع الايرانية عن ثلاثة أنواع جديدة من القنابل الذكية المتطورة من صنع ايران. سمات وزارة الدفاع الايرانية القنابل الايرانية الاسلحة الايرانية مطالب مرتبط اخلاء المنازل المجاورة لفندق التهمته النيران بمدينة "شيراز"/ صور مزارع دوار الشمس في مدينة "همدان" / صور ايران تتبوأ المركز الثاني في مسابقات بياتلون الدبابات بروسيا المرحلة الاولى من مسابقات الغوص لجيوش العالم في جزيرة "كيش" / صور زيارة السفير الصيني لمقر وكالة مهر للأنباء تسلق صيفي على جبل "بزسينا" شمال غربي ايران / صور ظريف يعزي بوفاة وزيرة الخارجية الهندية السابقة "سوشما سواراج" قائد الثورة يستقبل أعضاء المنتخب الايراني لكرة الطائرة وعددا آخر من المتفوقين صالحي: مهمة الاعلام لا تقلّ عن الجهاد في سبيل الله مراسم إزاحة الستار عن راية قبّة السيدة زينب (س) / صور
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