٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٤:٢٩

مراسم ازاحة الستار عن أنواع جديدة من القنابل الايرانية / صور

ازاحت وزيرالدفاع الايرانية عن ثلاثة أنواع جديدة من القنابل الذكية المتطورة من صنع ايران.

        

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