ايران تتبوأ المركز الثاني في مسابقات بياتلون الدبابات بروسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن فريق الدبابات التابع للقوات المسلحة الايرانية تمكن من احراز المركز الثاني بالمرحلة الثانية من مبارايات بياتلون الدبابات في الالعاب العسكرية الدولية المقامة في روسيا، بعد فريق البلد المستضيف لهذه الالعاب.

ووقع فريق الدبابات الايراني ضمن مجموعة واحدة مع قرغيزستان وارمينيا وروسيا.

ورغم حدوث خلل فني لدى محرك احدى الدبابات في وسط الطريق، أاا انه استمر بالمضي نحو الخط النهائي وتمكن من احراز المركز الثاني.

وجاءت بعد ايران كل من فرق قرغيزستان وارمينيا في المركزي الثالث والرابع على التوالي./انتهى/