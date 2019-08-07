ظريف يعزي بوفاة وزيرة الخارجية الهندية السابقة "سوشما سواراج"

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الايراني أضاف: "أجريت معها الكثير من المباحثات البناءة والمفيدة في فترة كانت فيها وزارة خارجية الهند ووفاتها المفاجئة جعلتني احزن. رحمها الله."

وقد توفت سوشما سواراج، القيادية البارزة في حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي الحاكم، مساء الثلاثاء عن عمر ناهز 67 عاما، إثر إصابتها بنوبة قلبية بعد نقلها إلى مستشفى في نيودلهي.

وكانت قد تتولى منصب وزيرة خارجية الهند منذ عام 2014 عتى نهاية شهر مايو من العام الجاري وفي فترة رئاسة ناريندرا مودي للحكومة الهندية./انتهى/.