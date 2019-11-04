٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٣:٠٨

تقرير مصور

مسیرات یوم مقارعة "الاستكبار" فی ایران بالعاصمة طهران/صور

انطلقت مسیرات يوم "مقارعة الاستكبار" بمشاركة جماهيرية في طهران.

      

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