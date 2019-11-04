الصور ٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٣:٠٨ Download photos تقرير مصور مسیرات یوم مقارعة "الاستكبار" فی ایران بالعاصمة طهران/صور انطلقت مسیرات يوم "مقارعة الاستكبار" بمشاركة جماهيرية في طهران. سمات احتجاجات ايران مسيرة 13 ابان يوم مقارعة الاستكبار العالمي مسيرات يوم مقارعة الاستكبار العالمي مطالب مرتبط انطلاق مسيرات يوم "مقارعة الاستكبار العالمي" في انحاء ايران مراسم يوم "مقارعة الاستكبار العالمي" في مدينة "شهرضا" / صور قائد الثورة يستقبل حشداً من التلاميذ وطلاب الجامعات الضغوطات على ايران دفعتنا نحو تشييد السلسلة الثلاثينية من جهاز IR6 للطرد المركزي واعظي: أمريكا وصلت الى طريق مسدود في مواجهة ايران الجداريات الخاصة بيوم "مقارعة الاستكبار العالمي" / صور مسيرات يوم الله
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