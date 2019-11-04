انطلاق مسيرات يوم "مقارعة الاستكبار العالمي" في انحاء ايران

وأقيمت هذه المراسم في طهران امام مبنى السفارة الاميركية السابقة او ما يعرف بـ "وكر التجسس الاميركي" بمشاركة شخصيات سياسية وعسكرية وجموع غفيرة من المواطنين.

ويقام اليوم الوطني لمناهضة الاستكبار العالمي هذا العام بهدف تحقيق التوجيهات الحكيمة لقائد الثورة الإسلامية - بيان الخطوة الثانية - تحت شعار " مقارعة الاستكبار والمقاومة الإسلامية بداية لاضمحلال وانهيار أمريكا".

وفي مثل هذا اليوم 4 تشرين الثاني / نوفمبر من العام 1979 قام الطلبة الجامعيون السائرون على نهج الامام الخميني (رض) بالإستيلاء على السفارة الاميركية واحتجاز موظفي السفارة "الجواسيس" الى ان تم اطلاق سراحهم بعد 444 يوما.

ويطلق المشاركون في المراسم شعارات "الموت لاميركا" و "الموت لإسرائيل" و "هيهات منا الذلة" معلنين استنكارهم وتنديدهم بجرائم اميركا ضد الشعب الايراني.

وسوف تسجل الصور الخاصة بهذه المسيرات العظيمة نحو 150 صحافيا ومصورا من خارج البلاد واكثر من الفي صحفي من الداخل.

ومن المقرر أن يلقي القائد العام للجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي كلمة في هذه المراسم./انتهى/.